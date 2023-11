Le proteste veementi di Olivier Giroud hanno portato l’arbitro Abisso ad allontanarlo dal campo nei minuti finali di Lecce-Milan, gara terminata con il risultato di parità per 2-2.

Il rischio di quattro giornate di stop è reale in quanto il francese ha condotto un comportamento definito irrispettoso nei confronti dell’arbitro.

Nel dettaglio

Tuttavia, un retroscena potrebbe in parte aiutare Giroud dalla massima pena. Egli infatti al termine della partita è andato personalmente a scusarsi con Abisso riconoscendo l’errore commesso in seguito a troppa foga agonistica e con la chiara delusione di aver buttato via una partita durante la quale i rossoneri sono stati in vantaggio per due reti a zero.

Con questo comportamento si auspica quindi un dimezzamento a due giornate di stop. Arriverà oggi la sentenza del Giudice Sportivo.