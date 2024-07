Il Milan a Madrid non ha solo chiuso l’affare per Alvaro Morata, ha posto le basi per un colpo in difesa molto importante. La dirigenza rossonera ha un forte interesse per Mario Hermoso, difensore svincolatosi lo scorso 30 giugno dall’Atletico Madrid.

Milan, pressing per Hermoso

Il Milan è tornato prepotentemente in corsa dopo aver avuto più di un contatto già la scorsa primavera con l’entourage di Hermoso. Moncada apprezza molto il suo profilo che può tornare concreto qualora dovesse saltare la trattativa con il Salisburgo per Pavlovic. Sul calciatore spagnolo, nelle passate settimane, si erano mossi anche altri club italiani, oltre all’Inter, anche il Napoli, che però prima deve cercare di vendere uno dei centrali in esubero.

Il club tedesco chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro: è tutto nelle mani del Milan che dovrà decidere se avviare una trattativa o meno con i gialloneri. Ecco allora che per il Milan può diventare un’alternativa concreta a Pavlovic, con il quale i rossoneri hanno già l’accordo che però manca con il Salisburgo: la richiesta è vicina ai 30 milioni di euro.