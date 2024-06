Milan, presto un summit con l’entourage di Lukaku | Anche il Napoli sul belga

La notizia dell’interessamento del Milan nei confronti di Lukaku sembrava essere uno dei soliti gossip di mercato che difficilmente si realizzano, ma stando alle ultime voci, il suo arrivo sulla sponda rossonera di Milano sembra essere sempre più di un ipotesi, anzi, per Sky Sport le due parti avrebbero fissato un incontro per discutere la fattibilità dell’affare, che il Diavolo è pronto ad affrontare nel caso in cui dovesse sfumare definitivamente Zirkzee.

Milan, il Chelsea insiste per 40 milioni

La richiesta del Chelsea è sempre la stessa, il belga non lascerà Londra se non con offerte sopra i 40 milioni, cifra a cui era fissato il riscatto che la Roma non ha esercitato per il suo bomber, ma resta sempre viva l’ipotesi del prestito, soprattutto se con obbligo di riscatto.

Ecco quanto riportato da Sky Sport a riguardo:

“Con Osimhen destinato a partire, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante. Una volta ceduto, tra i profili valutati c’è anche quello di Romelu Lukaku, giocatore nell’ultima stagione in prestito alla Roma e che è rientrato al Chelsea. Ai ‘blues’ sarà solo di passaggio, con il belga alla ricerca di una nuova squadra. Su di lui Manna ha messo gli occhi da tempo, complice un rapporto forte che lega il centravanti al neo allenatore del Napoli: il nodo principale è legato alla formula dell’operazione. Un giocatore così fa gola a tanti, ed ecco perché, dato lo stallo per Zirkzee, anche il Milan ha riavviato i contatti con l’entourage di Lukaku.

Nuovi contatti tra il club rossonero e il Chelsea per portare a Milano (sponda diversa dal nerazzurro) Lukaku. Il Milan spinge per il prestito, con i ‘blues’ che infatti per il cartellino dell’attaccante chiedono tanto. Programmato un summit con l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione”