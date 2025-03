Milan, dita incrociate per Gimenez. Il giocatore sta rientrando dalla sosta per le Nazionali non al massimo della forma fisica e sarà preso in cura dallo staff medico rossonero non appena metterà piede a Milanello.

Milan, affaticamento per Gimenez

Non è un infortunio quello che ha subito Gimenez, nulla di grave per l’ex Feyenoord, che avrebbe semplicemente accusato stanchezza nel finale della gara contro il Panama. Gimenez, ma non è a rischio per il big match contro il Napoli.

Il messicano sarà gestito in allenamento e sarà aiutato nello smaltire la fatica accumulata con la propria Nazionale. Il rischio affaticamento muscolare non è ancora presente, ma va monitorato e allontanato con tutte le cautele del caso. Anche perché il doppio derby di Coppa Italia è dietro l’angolo e tutti sono importanti per puntare alla vittoria.