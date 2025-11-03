Milan, Pulisic vicino al recupero: pronto a scendere in campo contro il Parma

Il Milan vince contro la Roma e lo fa con qualche difficoltà. Le assenze in campo si iniziano a sentire, e Allegri ha bisogno di ritrovare i suoi giocatori importanti, in primis Pulisic e Rabiot.

Milan, Pulisic vicino al rientro, per Rabiot manca ancora un po’

Il Milan supera la Roma per 1-0 e continua la sua corsa al secondo posto agganciando proprio la formazione di Gasperini. Durante le ultime gare i rossoneri hanno avuto difficoltà in fase offensiva, dovuta anche alle assenze. Intanto, per il tecnico toscano ci potrebbero essere delle belle notizie in vista della gara in terra emiliana. Christian Pulisic potrebbe essere pronto al rientro.

Christian Pulisic è vicino al rientro: il centravanti statunitense, fermatosi durante un’amichevole con la sua Nazionale contro l’Australia, dovrebbe tornare a disposizione nel corso di questa settimana e potrebbe esserci nella prossima giornata di campionato, quella contro il Parma. Migliorano anche le condizioni di Adrien Rabiot, alle prese con una lesione al soleo del polpaccio sinistro. Il centrocampista francese sta accelerando i tempi di recupero, anche se restano ancora dei dubbi sulla sua convocazione per la trasferta contro i crociati.