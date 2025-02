Il momento attuale non è dei migliori per il Milan. Il focus attuale è tutto concentrato sulla fine del campionato, dove i rossoneri cercano un buon piazzamento tra le prime quattro e anche di conquistare la coppa Italia, ancora in corso, in attesa delle semifinali. In via Aldo Rossi la dirigenza deve anche tenere aperti i contatti con gli agenti dei giocatori per prolungare i contratti che hanno scadenze brevi.

Milan, Pulisic vicino al rinnovo

Diversi i giocatori con scadenze vicine e che i rossoneri proveranno a rinnovare. A fine novembre è stato rinnovato, con adeguamento economico, l’accordo con Matteo Gabbia. Il nuovo contratto con il difensore è stato solo il primo della lista; adesso seguiranno, a ruota, quelli di Mike Maignan, fino al 2028 con opzione fino al 2029; Tijjani Reijnders, fino al 2029 con opzione fino al 2030, e per Lorenzo Torriani, fino al 2030.

Il prossimo in lista, in termini di tempo, è Pulisic. Il Milan non ha intenzione di perderlo, non può fare a meno di un giocatore come lui. Arrivato nell’estate 2023 dal Chelsea per 20,8 milioni più 2 di bonus, Pulisic si è dimostrato sempre insostituibile. In questa stagione è a quota 12 gol complessivi (6 in Serie A), ai quali ha aggiunto 9 assist (8 in campionato). Il traguardo nei 15 gol nel 2023-24 è dunque alla portata. La società del Diavolo da tempo si è detta disposta ad allungare l’attuale contratto valido fino al 2027 di un anno ovvero fino al 2028, con opzione fino al 2029. Non solo, è previsto anche l’aumento dello stipendio da 4 a 5 milioni più i bonus.