Arrivano notizie bomba dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Rafael Leao, attaccante del Milan, sarebbe pronto a lasciare i rossoneri nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Milan, via Leao a giugno, portoghese verso il Bayern

Il numero 10 del Diavolo sta vivendo una stagione molto giù di tono. Il classe 1999, vorrebbe infatti trasferirsi in un club che gli possa concedere una reale opportunità di vincere la Champions League. Il suo agente, Jorge Mendes, si sta muovendo per sondare i club disposti a fare un investimento sul talentuoso portoghese. Il procuratore di Leao si era rivolto al Barcellona, società con cui ha ottimi rapporti, ma i catalani non hanno interesse al momento. Secondo ‘El Nacional’, le squadre interessate sarebbero diverse in giro per l’Europa: il Bayern Monaco nella Bundesliga tedesca, poi Arsenal e Chelsea nella Premier League inglese.

Delle squadre menzionate, il Bayern, in particolare, si starebbe muovendo per l’acquisizione di un nuovo esterno sinistro offensivo per la sua squadra. Anche in virtù del fatto che il contratto di Leroy Sané scadrà a fine stagione, un tentativo per Leao non è impossibile. Il giocatore è legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2028 con una clausola risolutiva di 175 milioni di euro, ma, per ‘El Nacional‘, il Milan ne chiederebbe circa 70 per approvare la cessione.