Milan – Rashford, in giornata il contatto tra i rossoneri e il Manchester United

Dopo l’incontro – avvenuto settimana scorsa – tra il Milan e l’agente del giocatore, adesso i rossoneri muovono i primi passi verso i Red Devils. Secondo SkySportUk, nelle prossime ore ci dovrebbe essere un primo contatto tra le due società per Marcus Rashford.

Milan, la situazione di Rashford

Il probabile addio dell’inglese al Manchester United non è certamente una novità. Infatti, il club inglese vuole cedere il giocatore e sarebbe disposto a pagare buona parte del suo ingaggio. Inoltre, il Milan può puntare su Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di squadra dell’attaccante e uomo chiave dell’operazione, ma occhio alla concorrenza.

Sul classe ’97 c’è anche l’interesse del Borussia Dortmund. La società tedesca gode di buoni rapporti con il club inglesi – si pensi all’operazione di prestito di Sancho – e potrebbe strappare l’inglese al Milan.

Dunque, l’obbiettivo dei rossoneri è quello di accelerare per Rashford per bruciare la concorrenza. Non resta quindi che aspettare le prossime ore per seguire gli ultimi aggiornamenti.