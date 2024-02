Milan-Rennes, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il confronto tra AC Milan e Rennes negli ottavi di finale della UEFA Europa League si annuncia come un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Questo match, che si svolgerà allo storico Stadio San Siro, non è solo una prova del fuoco per il Rennes, desideroso di lasciare il segno a livello europeo, ma rappresenta anche per il Milan l’opportunità di proseguire il proprio cammino in una competizione ricca di storia e prestigio.

Milan-Rennes, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.65 su Snai e 1.71 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.85 mentre una vittoria del Rennes (segno 2) si trova anche quota 5.00. Ecco la comparazione quote di Milan e Rennes dei bookmakers: