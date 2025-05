L’ultima di campionato sarà anche la numero 100 di Christian Pulisic con la maglia del Milan. Un traguardo importante quello che raggiungerà l’attaccante americano, che a Milano si è rilanciato dopo gli alti e bassi della precedente esperienza a Londra con il Chelsea. Un’esperienza positiva a Milanello al punto che le due parti vorrebbero siglare a breve il rinnovo del contratto.

Milan, in bozza il nuovo contratto

Il rinnovo di contratto non è pronto, la trattativa è in corso. Pulisic è uno dei pochi giocatori che il Milan dovrebbe salvare da questa disastrosa stagione che, nell’ultima partita di Serie A con il Monza in programma sabato 24 maggio alle 20.45 a San Siro, finirà. L’americano è stato capace di rendersi protagonista per tutto il campionato, infatti è stato uno dei trascinatori della squadra prima allenata da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceiçao. Il classe 1998 è stato uno dei pochi titolari, sempre in campo dove ha realizzato 17 gol e 12 assist in 49 presenze tra tutte le competizioni.

Al momento il nuovo contratto è una bozza, la nuova scadenza è al 30 giugno 2029 (l’attuale accordo scade nel 2027 con opzione unilaterale per un ulteriore anno a favore solo del club di via Aldo Rossi) e l’ingaggio alzato da 4 a 5 milioni di euro. La società è pronta ad aumentare la posta nelle prossime settimane proponendo un rinnovo fino al 2030.