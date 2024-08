Il Milan vicino ad un ritorno di fiamma sul mercato estivo. Si tratta del tedesco Mats Julian Hummels. Il giocatore, svincolato, ex Borussia Dortmund, è nel mirino di diverse società italiane. Il difensore, nelle scorse ore, ha rifiutato l’offerta del Bologna. A provarci adesso è il Milan.

Milan, tentativo per Hummels

A Milano si lavora concentrati, sia sul campo, attraverso amichevoli e allenamenti, ma anche sulla finestra di mercato estivo, sia in entrata che in uscita. Dopo settimane di sondaggi e trattative verbali, la società ora è pronta a regalare una rosa compatta e competitiva al nuovo allenatore portoghese, Paulo Fonseca. Per farlo e necessario acquistare pedine mancanti nei vari reparti.

Al momento, stando alle necessità e alle richieste del neo tecnico, il Diavolo dovrebbe chiudere altri colpi e inserire dei tasselli in ogni reparto del campo. I rossoneri hanno individuato, nel mercato dei parametri zero, Hummels. Il difensore tedesco ha lasciato la squadra giallonera ed è pronto a vivere nuove avventure. Hummels avrebbe rifiutato il Bologna, ma in Serie A, ci sarebbe anche l’interesse della Roma che però ancora non ha avanzato un’offerta concreta. A Milano non hanno intenzione di perdere tempo, pronti a trattare.