Milan-Roma, Giroud: “Importante rialzare la testa. C’è da pensare anche all’Europa League”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, al termine della vittoria contro la Roma, Olivier Giroud ha analizzato la sfida di San Siro, portata a casa grazie ai gol di Adli,Theo Hernandez ed appunto una rete del calciatore ex Arsenal e Chelsea.

Giroud: “Sono felice. Speriamo gli altri club perdano punti”

Queste le parole del tecnico emiliano:

Il rapporto è più sereno con il pubblico.

“Era molto importante per rialzarci. Volevamo farlo dopo la sconfitta con l’Atalanta, eravamo delusi con noi e con i tifosi. Ci sono ancora tante gare ancora, dobbiamo concentrarci sulle partite e ci sarà anche L’Europa League. Sono orgoglioso di questo spirito di squadra”.

Sei il secondo miglior assistman della Serie A.

“Sul mio gol ho giocato molto bene. Non è il gol più difficile ma sono molto felice, era un po’ di tempo che non facevo gol a San Siro. Per l’assist a Theo, ci conosciamo bene e sapevo che sarebbe andato dietro di me. Sono stato anche fortunato, il pallone è passato in mezzo alle gambe”.

Questi 9 punti di distanza dal primo posto, come li leggete?

“Non è una corsa su quelli davanti, dobbiamo concentrarci su di noi. Piano piano, chi va piano va sano e va lontano. Speriamo che loro sbagliano. La prima partita del girone di ritorno, cominciamo bene ma è solo è l’inizio”.