Adli, Giroud e Theo Hernandez stendono la Roma a San Siro (3-1): giallorossi sempre più in crisi

Grazie alle reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez, il Milan di Pioli supera la Roma e si confermano la terza forza del campionato. Dopo appena 11′ i rossoneri passano in vantaggio grazie ad una bella giocata di Adli che batte Svilar. Poche le occasioni per i giallorossi nei primi 45′ con il solito Lukaku servito poco e male per la formazione di Mourinho.

La ripresa inizia con il Milan che cerca il gol del raddoppio e lo trova al 56′ con Giroud, servito da Kjaer. La Roma però non molla e al 69′ riapre la gara con Paredes per un fallo da rigore concesso su Lorenzo Pellegrini, che riaccende le speranze di un pareggio che non c’è perchè all’84 il Milan cala il tris con un gran gol di Theo Hernandez che chiude la gara e manda sempre più in crisi la formazione di Josè Mourinho, che dopo il derby perde ancora.

Milan Roma, risultato e tabellino:

Reti: 11′ Adli, 56′ Giroud, 68′ Paredes rig., 84′ Theo Hernandez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez (88′ Jimenez); Adli (88′ Zeroli), Reijnders; Pulisic (78′ Musah), Loftus-Cheek, Leao (78′ Okafor); Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Romero, Chaka Traoré, Jovic

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini (46′ Pellegrini), Llorente (78′ Huijsen); Celik (78′ Zalewski), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy (60′ Belotti), Lukaku. All. Mourinho. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pisilli, Joao Costa

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 43′ Mancini, 56′ Cristante, 71′ Kjaer, 81′ Huijsen, 90′ Gabbia