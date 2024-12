Milan – Roma, le ultimissime da San Siro

Fonseca, senza Leão e Pulisic, opta per la sorpresa Jimenez, reduce da buone prestazioni da terzino, spostato in avanti con Reijnders e Chukwueze. Torna Theo Hernandez tra i titolari dopo il chiarimento con il tecnico. Possibile difesa a tre, invece, per Ranieri. Titolare l’ex della gara Saelemaekers. Attacco affidato alla coppia Dybala-Dovbyk.

Milan – Roma, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.