Milan-Roma, Leao: “Sono deluso. Scudetto? Vogliamo provarci”

Rafael Leao, protagonista insieme a Zlatan Ibrahimovic in Milan-Roma, nel post partita è stato intervistato da Sky Sport: “Peccato per il pareggio. Abbiamo creato le occasioni per segnare e vincere. Scudetto? Noi lavoriamo e siamo sempre concentrati per provare a vincere e restare al primo posto. Ibrahimovic? Sono felice di averlo come compagno di squadra e sono contento per i suoi gol. Cerco sempre di aiutare la squadra, ma oggi la delusione del pareggio resta”.