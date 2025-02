Milan – Roma, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Si giocherà alle 21.00 del mercoledì 5 febbraio la partita tra il Milan e la Roma valevole per i quarti di Coppia Italia. In vista del match – che si disputerà a San Siro – sia Coinceicao che Ranieri hanno fatto le loro scelte su chi scenderà in campo.

Milan – Roma, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Milan – Roma, dove vederla in Tv e in streaming

Come tutte le partite della corrente edizione di Coppa Italia, anche Roma – Milan è un esclusiva Mediaset, motivo per cui andrà in onda su Canale 5, mentre per quanto riguarda lo streaming il match sarà disponibile su Mediaset Infinity