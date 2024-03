Milan-Roma, settore ospiti sold out

Milan–Roma, caccia al biglietto. Una doppia sfida che vale doppio per le due formazioni, i tifosi impazziscono per un biglietto. Alle 12 in vendita i biglietti per il settore ospiti, andata dei quarti di Europa League, in calendario giovedì 11 aprile alle 21.

Sold out, Milan-Roma infiamma i tifosi

Tanti i tifosi in fila (non è specificato il numero per ora) per il prezioso biglietto con una iniziale coda di circa mezz’ora che è poi salita a circa un’ora di attesa. Dopo circa due ore i tagliandi sono terminati, dunque il settore ospiti sarà sold out.