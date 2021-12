Milan-Salernitana, risultato, tabellino e highlights (2-0)

Il Milan vince e dedica i tre punti a Kjaer

Vita facile per il Milan contro la cenerentola Salernitana, 2 a 0 dedicato a Kjaer per rilanciarsi in campionato. Kessie la sblocca, al 18′ il raddoppio firmato Saelemaekers che chiude la gara.

IL TABELLINO

MILAN-SALERNITANA 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6,5, Tomori 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 6 (16′ st Ballo-Touré 6); Kessie 7 (34′ st Tonali sv), Bakayoko 6 (1′ st Bennacer 6); Saelemaekers 6,5, Diaz 6,5, Leao 6,5 (1′ st Messias 6,5); Pellegri 6 (15′ Krunic 6,5). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Maldini, Ibrahimovic. All.: Pioli 7.

Salernitana (3-5-2): Belec 6; Veseli 5,5, Gyomber 5, Bogdan 5; Zortea 5,5 (16′ st Kechrida 5,5), L. Coulibaly 4,5, Di Tacchio 5 (1′ st Kastanos 5), Schiavone 4,5, Ranieri 4,5 (34′ st Jaroszynski sv); Ribery 5 (16′ st Bonazzoli 5,5), Simy 4,5 (16′ st Djuric 5). A disp.: Fiorillo, Delli Carri, Obi, Capezzi, Vergani. All.: Colantuono 4,5.

Arbitro: Giua

Marcatori: 5′ Kessie, 18′ Saelemaekers

Ammoniti: Bakayoko (M); Di Tacchio, Djuric (S)

Espulsi: nessuno