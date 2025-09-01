Milan, salta la trattativa con il Liverpool per Joe Gomez | La situazione

Milan, sarà Odogu il sostituto di Joe Gomez

Il Milan aveva fatto di Joe Gomez l’obiettivo principale per rinforzare la difesa. Dopo il no ricevuto da Akanji, la dirigenza rossonera aveva intensificato i contatti con il Liverpool, convinta di poter chiudere l’operazione. L’accordo prevedeva un trasferimento a titolo definitivo da 15 milioni di euro, ma tutto era legato all’arrivo di Guehi dal Crystal Palace in maglia Reds. Il via libera per l’ex difensore del Palace non è ancora arrivato, nonostante ci sia forte ottimismo, bloccando di fatto la cessione di Gomez.

Con il tempo che scorre e poche ore alla chiusura del mercato, il Milan ha dovuto cambiare rotta. La pista Gomez è stata abbandonata per questioni di tempistiche, nonostante il giocatore fosse considerato il profilo ideale da Allegri e Tare. A quel punto si è virato su una soluzione immediatamente percorribile: David Odogu, 19enne del Wolfsburg. L’operazione è stata definita in tempi rapidi sulla base di 10 milioni di euro bonus inclusi e il giocatore è già in viaggio verso Milano.

Il Milan quindi non porterà a termine l’affare Gomez con le condizioni attuali: la possibilità di vedere l’inglese in rossonero si potrebbe concretizzare solo nell’evetualità in cui il Liverpool dovesse cedere Gomez in prestito, il chè permetterebbe ai rossoneri di svolgere le visite mediche oltre la Deadline.