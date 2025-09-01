Milan, Tare chiude il doppio colpo in difesa | I dettagli

Milan, Noahkai Banks e David Odogu a un passo dal Diavolo

A poche ore dalla chiusura delle porte dello Sheraton di Milano, che sancirà il termine ultimo per depositare i contratti in entrata per i club di Serie A, il Milan si conferma una delle squadre più vivaci nel giorno della Deadline.

Oltre a lavorare sullo scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, su Joe Gomez con il Liverpool, con cui hanno in pugno l’accordo, e sul nuovo terzino destro, i rossoneri piazzano due importanti colpi in prospettiva, che portano freschezza alla rosa di Allegri, garantendo al tecnico toscano anche ottime alternative in difesa.

I nomi sono quelli di Noahkai Banks dell’Augsburg, difensore centrale classe 2006 che ha recentemente debuttato in Bundesliga, e David Odogu, anche lui centrale 2006 in forza al Wolfsburg, promosso in prima squadra già la scorsa stagione, in cui ha collezionato anche due presenza da titolare.

Le trattative non sono ancora state chiuse, ma siamo alle battute finali.