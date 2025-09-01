Milan, si complica lo scambio Gimenez-Dovbyk | I dettagli

Milan, si spinge con la Roma per chiudere lo scambio Gimenez-Dovbyk

Si prospettano essere ore dense di emozione per i tifosi di Roma e Milan, che in questo deadline day sperano di vedere le proprie squadre sciogliere gli ultimi nodi di mercato.

Il tema caldo riguarda l’attacco. Né Gasperini né Allegri sono pienamente convinti del rendimento delle loro punte, Dovbyk e Gimenez, ormai ai margini dei rispettivi progetti tecnici e considerati cedibili.

Negli ultimi giorni ha preso corpo l’ipotesi di uno scambio tra i due centravanti: entrambi hanno già dato disponibilità e trovato un’intesa di massima con i loro possibili futuri club. L’ostacolo è però la formula. Il Milan propone un semplice scambio di prestiti, inizialmente gradito anche alla Roma, che però adesso vorrebbe aggiungere un diritto di riscatto per Gimenez.

La trattativa aveva subito una frenata, ma a breve sono previsti nuovi contatti per testare la reale fattibilità e capire se ci siano le condizioni per chiudere l’operazione.