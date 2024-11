Milan, Samuele Ricci nel mirino dei rossoneri

Con l’infortunio di Ismael Bennacer – che dovrebbe rientrare il prossimo dicembre – il Milan è a lavoro su un nuovo innesto di centrocampo. Secondo le ultime voci infatti, il nome più apprezzato dalla dirigenza è Samuele Ricci del Torino, molto gradito anche a Moncada, inoltre il Milan sarebbe già in contatto con i granata per bloccare il centrocampista per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Milan, le statistiche di Ricci a Torino

Il classe 2001 a causa delle sua qualità tecniche non avrebbe problemi ad adattarsi al 4-2-3-1 adottato da Paolo Fonseca in questo inizio di stagione, soprattutto a causa della duttilità, Ricci infatti ha ricoperto vari ruoli in mezzo al campo dal mediano alla mezz’ala. Senza dimenticare i suoi numeri nelle scorse stagione, ben 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia, un dato che segnala – oltre l’ottima forma fisica – una certa continuità.

Milan, il prezzo di Ricci

Anche a causa di queste statistiche, il prezzo del classe 2001 è aumentato rispetto alle precedenti valutazione e adesso si aggira intorno ai 30 mln, ma probabilmente il Torino ne pretenderà di più, motivo per cui i rossoneri puntano ad avere un vantaggio rispetto alla concorrenza per una probabile trattativa, che però dovrebbe partire dalla prossima estate.