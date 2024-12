Milan-Sassuolo, le scelte di Fonseca e Grosso: le formazioni

Turnover in entrambe le compagini. Fonseca, tuttavia, si affida a Leão e Reijnders dal 1′. In avanti c’è Abraham. Dentro anche Chukwueze e Loftus-Cheek. In difesa Tomori e Pavlović, con Calabria e Terracciano sulle fasce. Tra i pali c’è Sportiello. Panchina per Berardi nei neroverdi.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Abraham. All. Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Missori, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Ghion, Caligara; Volpato, Mulattieri, Pierini. All. Grosso.