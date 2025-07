Sembra non sia destinata ad essere solo una voce di mercato estiva quella di Dusan Vlahovic al Milan. Il passaggio del serbo al Diavolo sembra la soluzione migliore per tutti. Lo è per la Juventus che metterebbe fine così alla telenovela legata all’attaccante che va avanti da mesi e risparmierebbe i 12 milioni di ingaggio. Lo è per il Milan che avrebbe il centravanti atteso da Allegri in questo mercato.

Milan, Allegri spera di riabbracciare Dusan

Non solo le due parti avrebbero la meglio, anche lo stesso Vlahovic avrà l’occasione di rinascita che merita e potrebbe tornare a segnare come non fa ormai da qualche anno con la maglia del Milan. Giorgio Furlani si è convinto e ha mandato a Igli Tare a trattare con la Juve per l’attaccante serbo. L’ostacolo sarà il prezzo: 10 milioni al massimo per il cartellino da parte del Milan, la Juve ne vorrebbe circa il doppio. Ma anche lo stesso giocatore dovrebbe tagliare un po’ lo stipendio, attualmente percepisce 12 milioni, un po’ troppi. Il Milan, senza Champions, non può spingersi oltre i 6 milioni più bonus, magari prevedendo una crescita nei prossimi anni.

Se tutto dovesse andare nel verso giusto, Allegri potrebbe ritrovare il suo bomber, intanto a Via Aldo Rossi si lavora anche su altri progetti. I rossoneri confidano che questa sia la settimana di Ardon Jashari. L’offerta rossonera, 38 milioni tra parte fissa e bonus, non è cambiata così come al momento non è cambiata la richiesta da 40 milioni del Bruges. Ma sembra solo un tira e molla dal punto di vista economico, anche perché il club ha chiuso per Stankovic, giocatore pronto a prendere il posto proprio di Jashari.