Il Milan ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo. L’addio di Giroud ha lasciato un vuoto che va colmato nei migliori dei modi. Negli ultimi giorni si parla di un avvicinamento tra rossoneri e Morata.

Milan, Morata e Zirzee in pole

Alvato Morata potrebbe tornare in Italia, questa volta senza vestire la maglia bianconera, ma quella del Milan. L’attaccante spagnolo, che domani sera, 5 luglio, sarà impegnato nel quarto di finale con la Germania a Euro 2024, è finito nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi.

L’ex Juve ha dichiarato più volte di non avere un grande feeling con il tecnico dell’Atletico Madrid, già nelle passate finestre di mercato era vicino all’addio. Il Milan ci pensa, perché Morata oltre ad avere una grande esperienza è anche un attaccante di livello. Il costo del suo cartellino è di 13 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria. Nel mirino rossonero restano anche Zirkzee e Lukaku. Le trattative continuano anche se nel caso di Zirzkee resta ancora bloccato per via delle commissioni, e l’opzione Lukaku al momento è difficile, quindi Morata è stato inserito in lista anche per questo motivo.