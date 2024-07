Milan, si cerca il colpaccio dal Real Madrid | Contatti per Arda Guler

L’ininterrotta ricerca del nuovo attaccante non dà pace alla dirigenza del Milan, da settimana impegnati a individuare l’attaccante che si addica meglio al gioco di Fonseca, e che, stando alle ultime indiscrezione, sembra dover essere Alvaro Morata, che ha una clausola da 13 milioni che verrà esercitata dai rossoneri, in attesa però di una risposta dallo spagnolo, che deciderà il suo futuro dopo gli Europei.

Milan, contatti con il Real Madrid per Arda Guler

Per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, un altro nome a cui starebbe pensando il Diavolo, secondo il giornalista di Sport Mediaset Claudio Raimondi, è sicuramente più allettante dello spagnolo, e si tratta del trequartista 19enne del Real Madrid Arda Guler, che in Spagna non avrà molte possibilità di mettersi in mostra, e l’idea di girarlo in prestito in Serie A per esprimere al meglio il suo talento convincerebbe anche Carlo Ancelotti.

Il turco è ancora un po’ titubante sul lasciare Madrid, ma i contatti con il club meneghino e Ibrahimovic potrebbero far svanire i dubbi all’ex Fenerbahce, che avrebbe la possibilità di giocare con continuità tra i titolari al Milan.