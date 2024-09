Milan, si lavora al rinnovo di Gabbia: i dettagli

Matteo Gabbia ha fornito un’ottima prestazione in difesa contro i nerazzurri, dimostrando che è maturato molto nell’ultimo anno e che ora è pronto ad essere titolare con maggiore continuità.

Milan, il rinnovo di Gabbia

Ad oggi, si può affermare che Matteo Gabbia sia il difensore centrale più forte del Milan. Infatti, è da gennaio che è un dato di fatto. Per questo il club rossonero vorrebbe premiare Gabbia con un prolungamento di contratto. L’attuale accordo tra il giocatore e la squadra scadrà nel 2026: per questo il club di via Aldo Rossi vorrebbe dare a Gabbia ciò che gli spetta, ovvero un prolungamento con un adeguamento salariale. Secondo la redazione di “MilanNews.it”, da diversi mesi si parla di un prolungamento del contratto, a riprova di quanto detto in precedenza sul valore e sulla crescita del giocatore.