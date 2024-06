Milan, Sindaco Sala: “Due stadi così vicini non possono coesistere. Tifo San Siro”

Continua a tenere banco la faccenda legata al nuovo stadio del Milan, intenzionato ad abbandonare San Siro per edificare la nuova Scala del Calcio nel medesimo comune lombardo, ma tra le intenzioni della società rossonera e quella del Comune di Milano ci sono molte discrepanze.

Milan, le parole del Sindaco Giuseppe Sala

Se da una parte l’Inter non si è ancora schierata definitivamente sulla vicenda stadio, al bivio tra ristrutturare l’attuale impianto più capiente d’Italia e quello di erigerne uno di proprietà, che genererebbe molti più introiti, dall’altra il Milan sembra sempre più intenzionato a voler rivoluzionare il suo brand e la sua immagine partendo proprio dal campo di gioco.

In merito alla faccenda, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il sindaco di Milano Giuseppe Sala:

“Due stadi così vicini non possono coesistere. Conosciamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere. Tifo San Siro per mille motivi. Il progetto di WeBuild arriverà entro la fine del mese e sono certo che arriverà una proposta realizzabile sia per quanto riguarda i costi, sia per i tempi sia per le problematiche legate allo svolgimento dell’attività sportiva. Per me è importante incontrare Oaktree perché voglio sapere quale sarà il destino di San Siro».