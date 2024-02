Milan-Slavia Praga: nona volta per i cechi contro un’italiana | Tutti i precedenti

Sorteggio benevole per il Milan, che trova un'avversario semplice ma da non sottovalutare

Per lo Slavia Praga è la nona volta che incrociano una squadra italiana, l’ultima pochi mesi fa contro la Roma. La partita contro il Milan è l’ultima di una lunga serie. Nelle sfide a eliminazione diretta c’è un parziale di 3-2 per le italiane.

I precedenti:

1996, quarti di finale di Coppa UEFA, Slavia Praga – Roma 2-0, 1-3 dts

1998, secondo turno di Coppa UEFA, Bologna – Slavia Praga 2-1, 2-0

2000, ottavi di finale di Coppa UEFA, Slavia Praga – Udinese 1-0, 1-2

2006, sedicesimi di finale di Coppa UEFA, Slavia Praga – Palermo 2-1, 0-1

2008, preliminari di Champions League, Fiorentina – Slavia Praga 2-0-0

2009, gironi di Europa League, Genoa – Slavia Praga 2-0, 0-0

2019, gironi di Champions League, Inter – Slavia Praga 1-1, 3-1

2023, gironi di Europa League, Roma – Slavia Praga 2-0, 0-2

Il Milan ha sfidato per cinque volte nella sua storia dei club cechi, l’ultima nei gironi di Europa League del 2020 contro lo Slavia Praga. In tutto il Milan ha totalizzato solo una sconfitta in dieci partite e mai un’eliminazione.