Milan, spunta l’ipotesi Cardoso: il prezzo del cartellino

A gennaio il Milan potrebbe tornare sul mercato per un nuovo centrocampista. A tal proposito il club rossonero potrebbe intervenire sfruttando alcune “vecchie” idee di Moncada.

Milan, nel mirino Cardoso e Ricci

Secondo il “Corriere dello Sport”, il primo nome sul taccuino è quello di Johnny Cardoso, centrocampista del Siviglia classe 2001, già accostato al Milan in estate. Il Betis lo valuta 20 milioni di euro. L’altra alternativa sarebbe Samuele Ricci del Torino. Le sue prestazioni di inizio stagione hanno fatto impennare il suo valore fino a raggiungere una cifra difficilmente raggiungibile per le casse rossonere (si parla di 30 milioni). Inoltre, il Toro potrebbe non voler privarsi del calciatore a gennaio.