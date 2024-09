Milan, stagione decisiva per Moncada: a giugno si deciderà il suo futuro

Secondo il “Corriere dello Sport”, questa stagione sarà decisiva per il futuro rossonero di Moncada. Il contratto del direttore sportivo del Milan scadrà il 30 giugno 2025. Ovviamente il rendimento dei rossoneri influenzerà le possibilità del francese, approdato al Milan nel 2018 come responsabile del dipartimento scouting, di rinnovare il suo contratto.

Milan, il futuro rossonero di Moncada

Per ora, come scrive il “Corriere dello Sport”, Moncada non è né in discussione né in bilico, ma è chiaro che la sua permanenza dipenderà da quanto frutterà il mercato estivo. Il direttore sportivo del Diavolo ha studiato i singoli giocatori prima di discutere i loro acquisti con altri membri dei rossoneri, tra cui Ibrahimovic.