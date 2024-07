Milan, Moncada studia uno scambio per Abraham | Il calciatore vuole solo i rossoneri

Inizia a entrare nel vivo il mercato del Milan, che dopo aver firmato Alvaro Morata è riuscito a sbloccare le trattative di Pavlovic ed Emerson Royal, ma il bisogno di arricchire il centrocampo e l’attacco rimane, e dopo l’inserimento dell’Everton, i rossoneri hanno deciso di affondare il colpo Tammy Abraham, in uscita dalla Roma dopo la stagione vissuta all’ombra di Lukaku.

Milan, proposto lo scambio Jovic-Abraham

Jovic non ha mai convinto sufficientemente la dirigenza rossonera, e quest’estate potrebbe lasciare definitivamente Milano; attualmente però nessuna squadra si è mossa concretamente per l’ex Fiorentina, pertanto Moncada vorrebbe abbassare la richiesta di 25 milioni della Roma per Abraham inserendo il cartellino del serbo.

In caso di fumata nera, resta viva l’opzione Fullkrug, che, come la punta giallorosssa, ha dato il suo sì al trasferimento, ma manca ancora l’accordo con il Dortmund, che non vorrebbe lasciar partire il proprio bomber per meno di 15 milioni, cifra che i rossoneri stanno cercando di abbassare considerata l’età del calciatore (31 anni).