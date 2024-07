A Milano si lavora intensamente per continuare a rinforzare la rosa a Paulo Fonseca. Il club rossonero, che ha da poche ore chiuso per l’arrivo in Serie A del difensore serbo Strahinja Pavlovic, il quale nella serata di ieri è stato anche avvistato a Milano insieme al suo agente per sottoporsi nelle prossime ore a visite mediche e firma che lo farà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, adesso si concentra su Emerson.

Milan, offerti 14 milioni per Emerson Royal

L’infortunio di Alessandro Florenzi ha liberato un posto nella lista UEFA rossonera per mi, che ora diventa un’urgenza del club di Via Aldo Rossi. L’esterno brasiliano, classe 1999, poi, non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A con il Milan. L’ostacolo principale a questa trattativa è il Tottenham.

Il Milan prova a portare il giocatore in Italia con un’offerta di 14 milioni di euro più 2 (non facili) di bonus. Offerta che si è avvicinata alla richiesta degli inglesi, ma gli Spurs, al momento, tengono duro: chiedono 20 milioni di euro.