Incrocio Napoli-Chelsea | Aperture per lo scambio Lukaku-Osimhen

Romelu Lukaku, Victor Osimhen e il Napoli. Un incrocio di nomi e centravanti che terrà banco ancora per diversi giorni. Il media britannico The Athletic riporta un aggiornamento in merito alle strategie del club azzurro che sta lavorando senza sosta per portare ad Antonio Conte il suo attaccante il prima possibile.

Lukaku-Napoli, Osimhen-Chelsea | Società al lavoro

E il suo attaccante non può che essere Romelu Lukaku. Il Chelsea vuole venderlo a titolo definitivo dopo due anni di prestiti, prima all’Inter e poi alla Roma. Per Osimhen invece il discorso è più complesso, perché nessuna squadra ha mostrato l’intenzione di pareggiare con un’offerta la richiesta del presidente De Laurentiis. L’idea del Chelsea è quella di prenderlo in prestito oneroso con opzione d’acquisto. Più percorribile, però, una cessione in prestito con obbligo di riscatto per la prossima estate.

Le cifre dell’operazione Lukaku-Osimhen:

La posizione del Chelsea è sempre la stessa. Negli ultimi giorni il club londinese ha abbassato le proprie pretese, scendendo dalla base di partenza superiore ai 40 milioni e arrivando ad accontentarsi di 35 milioni circa per Lukaku. Più complessa la situazione di Osimhen: la clausola da 130 milioni sembra difficilmente raggiungibile per tutti, così il Napoli ha iniziato a valutare la possibilità di accettare qualcosa meno di 100 milioni di euro. Parti come detto in trattativa in queste ore, col calciomercato dei centravanti che potrebbe presto avere un doppio scossone sull’asse Napoli-Londra.