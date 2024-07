Napoli, il futuro di Osimhen è sempre più incerto | Il PSG fa un passo indietro

Cifra considerata forse eccessiva dal Paris Saint Germain che, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport avrebbe deciso di fare un passo indietro. Il presidente Al-Khelaifi ritiene eccessivi i 100 milioni di euro richiesti, ritenendo con De Laurentiis stia commettendo lo stesso errore della passata estate. Questo chiaramente non significa che non possano arrivare nuove offerte per Osimhen, ma adesso le possibilità per il numero 9 azzurro sono ridotte all’Arabia oppure al blitz di qualche club inglese. Dalla Premier le offerte che sono arrivate non sono però soddisfacenti visto che l’Arsenal per il momento ha raggiunto soltanto i 70 milioni di euro.