Milan-Stella Rossa, le ultimissime sulle formazioni

Rossoneri in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Tomori e Pavlovic al centro, supportati da Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce. In mezzo al campo la coppia composta da Fofana e Reijnders. In avanti spazio ad Abraham, come terminale offensivo, supportato da Chukwueze, Morata e Leão sulla trequarti.

Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Morata, Leão; Abraham. All. Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojević.