Il Milan, pronto alla rivoluzione di fine stagione, di certo ripartirà dal bomber messicano, Gimenez, soprattutto dopo aver investito una somma importante, superiore ai 28 milioni che può raggiungere i 35 se dovessero scattare tutti i bonus. La domanda che tutti si fanno è chi affiancherà Santi Gimenez la prossima stagione, nel ruolo di punta centrale.

Milan, nel mirino Nikola Krstovic

Il Milan è rimasto stregato da una giovane attaccante, il centravanti classe 2000 che ha segnato una doppietta da bomber vero proprio contro i rossoneri. Soprattutto con il primo gol che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il 24enne Nikola Krstović così salito a quota nove in Serie A, battendo il proprio il suo record dello scorso anno.

L’attaccante ha dimostrato di essere pronto al grande salto di qualità, dopo l’esperienza al Legge, magari proprio al Milan. I rossoneri hanno sondato il terreno già dal mercato di gennaio, in estate tornerà di moda, intanto il Diavolo resta alla finestra. Servirà però battere la concorrenza della Roma e convincere il patron del Lecce. Ieri nella ripresa è subentrato Tammy Abraham, che spera ancora di poter convincere i rossoneri. In stagione ha giocato 36 partite, riuscendo a segnare otto gol e realizzando quattro assist. Numeri che possono essere considerati accettabili per una riserva.