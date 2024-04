Il futuro di Felipe Anderson alla Lazio è incerto. Il giocatore, in scadenza a giugno 2024, non ha ancora trovato un accordo con la società biancoceleste.

Milan su Felipe Anderson, pronti per il dopo Giroud

Felipe Anderson potrebbe salutare la Lazio nella prossima sessione estiva. L’attaccante brasiliano e il suo entourage si incontreranno di nuovo con Lotito e la dirigenza dei biancocelesti per capire margini e possibilità di un prolungamento, ma al momento la distanza economica fra domanda ed offerta è ampia. Attualmente l’ingaggio è di 2.2 milioni di euro netti a stagione.

In Italia il suo nome è stato accostato diverse volte soprattutto alla Juventus, la quale nelle ultime settimane si sta muovendo verso l’attaccante pensando alla migliore strategia per convincerlo a partire alla volta di Torino. Stando alle ultime riportate da Il Messaggero sulla scia del brasiliano si è inserita anche un’altra italiana: il Milan. da registrare anche l’ingresso nella corsa al brasiliano del Milan.

I rossoneri si stanno avvicinando a lui tramite il lavoro di Zlatan Ibrahimovic, che in vista dell’addio di Giroud, Felipe Anderson potrebbe essere la migliore soluzione.

Al momento nessuna trattativa di rinnovo, il giocatore potrebbe partire a parametro zero già in estate. Due piste calde per il brasiliano che adesso è al bivio tra Juve e Milan.