Milan, subito al lavoro a Milanello per preparare la sfida contro l’Atalanta

I rossoneri tornano subito al lavoro a Milanello per preparare la sfida di domenica sera contro l'Atalanta, dopo aver ottenuto il passaggio del turno in UEL, seppur con una sconfitta in casa del Rennes.

Il Milan è tornato in nottata dalla Francia con un volo charter che ha portato la squadra da Rennes a Milano Malpensa.

I rossoneri non godranno di giorni di riposo: oggi è già previsto un allenamento in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta, valida per la 26esima giornata di Serie A; chi è sceso in campo dal primo minuto ieri sosterrà una seduta classica, mentre per il resto del gruppo seduta classica.

Rennes-Milan, tabellino e marcatori

Questo il tabellino di Rennes–Milan di Europa League.

RENNES-MILAN 3-2

Marcatori: 11’, 54’ (r) e 68’ (r) Bourigeaud, 22’ Jovic, 58’ Leao.