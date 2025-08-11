Il Milan è pronto per la stretta finale sull’attaccante danese del Manchester United. La squadra è quasi al completo, manca solo una punta centrale e l’organico nelle mani di Max Allegri è al completo. I dirigenti rossoneri nelle ultime ore hanno pensato di accelerate e portare il giocatore a Milanello. Igli Tare è in Inghilterra per raggiungere l’obiettivo.

Milan, Igli Tare a Londra per concludere l’affare

Il nome in pole position per completare la rosa di Allegri è quello di Hojlund. L’apertura del Manchester United alla formula del prestito senza obbligo di riscatto ha cambiato tutto lo scenario, il Milan a queste condizioni può permettersi. Il centravanti danese è diventato la priorità e il Milan vuole cercare di chiudere il prima possibile questa operazione.

La voglia non è solo dei rossoneri, sembra che forte sia anche quella del giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento in Italia. Hojlund ha una valutazione complessiva sui 45 milioni di euro. Il Milan sta strutturando la sua offerta sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto a 35/40. Se con lo United l’intesa è stata trovata, manca quella con il giocatore. Igli Tare era presente all’amichevole inglese Leeds e Chelsea,dopo il match il ds non è salito sul volo di ritorno per l’Italia ed è rimasto nel Regno Unito. Il direttore sportivo del Milan, infatti, vuole seguire in prima linea la trattativa che porta al giovane centravanti danese e provare a convincerlo di persona.