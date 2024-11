Come riportato da Sky Sport Germania i Red Devils starebbero pensando al classe ’97 per rinforzare la fascia sinistra. Infatti, nonostante le dichiarazioni del nuovo allenatore Ruben Amorim – che ha elogiato i due terzini sinistri Diego Dalot e Luke Shaw – la dirigenza è in cerca di nuovo giocatore per rinforzare la rosa.

Theo Hernandez come alternativa a Davies

In teoria il giocatore più desiderato sarebbe Alphonso Davies, ma il destino del canadese sembra essere già segnato, con molta probabilità il terzino passerà al Real Madrid a parametro zero durante il prossimo mercato estivo. Di conseguenza il Manchester United starebbe pensando a Theo Hernandez come alternativa.

Il francese però ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2026, ma il Manchester United – con la sua enorme disponibilità economica – potrebbe formulare un’offerta difficile da rifiutare per la dirigenza rossonero, che comunque dovrebbe essere superiore ai 60mln.

Nonostante l’interesse dei Red Devils, la pista resta comunque un ipotesi di calciomercato, dunque bisognerà attendere la prossima finestra per comprendere se Theo Hernandez sbarcherà in Premier League o rimarrà al Milan.