Il Milan sacrificherà Theo Hernandez. Il giocatore, uno dei migliori terzini al mondo, è destinato a lasciare Milanello. Da tempo sulle sue tracce ci sono due grandi club: Real Madrid e Bayern Monaco. Chi riuscirà a spuntarla?

Milan, le alternative per il futuro sono due: Real o Bayern

Nonostante un contratto fino al 2026, il futuro di Theo Hernandez è in bilico, e potrebbe non essere in rossonero nella prossima stagione. Nelle ultime settimane le voci di un suo addio si sono fatte insistenti, e la possibile cessione di Theo al Bayern Monaco è sempre più probabile. Il club tedesco, in cerca di rilancio dopo un deludente terzo posto raggiunto nell’ultima Bundesliga.

I bavaresi sono pronti a mettere sul tavolo 40 milioni per convincere il club lombardo a lasciar partire il terzino francese che si metterà in luce con la sua Francia anche negli Europei che si disputeranno proprio in Germania. Ma tutto dipende anche dal futuro di Alphonso Davies. Il classe 2000 è in scadenza 30 giugno 2025, ma c’è difficoltà di rinnovo con i tedeschi. I bavaresi stanno tentando da tempo il rinnovo con il canadese, il quale temporeggia perché sulle sue tracce si è inserito il Real. Il club dei Blancos da tempo ha iniziato a trattare per portarlo in Spagna. Se Davies dovesse andare alla corte di Ancelotti allora il Bayern si fionderebbe definitivamente su Theo Hernandez, viceversa se decidesse di restare con Kompany sarà Florentino Perez a lanciare il suo assalto al Milan.