Milan, Tiago Santos ed Emerson Royal i preferiti per le fasce | I dettagli

Il Milan sembra ormai essere giunto al termine di un ciclo durato relativamente poco a partire dallo Scudetto vinto due stagioni fa, ma che paradossalmente potrebbe non aver mai iniziato, non essendo riuscito a dare vita a un progetto duraturo che gli consentisse di rimanere sul piedistallo d’Italia per molti anni.

Milan, Emerson e Tiago Santos i prescelti per le fasce

Partendo da questo disagio che si può facilmente leggere tra i tifosi, la dirigenza rossonera ha deciso di partire nuovamente da zero con Fonseca, che porterà con sè alcuni giocatori che potranno dare una grossa mano all’attuale rosa.

Come reso noto da Tuttosport, tra i tanti ruoli che subiranno modifiche in estate, il Diavolo è attualmente focalizzato sulle corsie arretrate, e Tiago Santos ed Emerson Royal sono i preferiti dell’allenatore portoghese come comprimari sulla fascia destra, che si contenderanno il posto con Calabria, in caso di permanenza, ma che sarebbero comunque pronti a giocare regolarmente in caso di addio del capitano.