Milan, Fonseca studia i rinforzi per la difesa | In arrivo tre acquisti

Si è conclusa da pochi giorni una delle stagioni più travagliate degli ultimi anni per il Milan, che ha appena chiuso la parentesi Pioli ed è pronto ad affidare la sua panchina a Fonseca che, nonostante l’ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana, ha già comunicato alla società rossonera alcuni nomi che vorrebbe avere in rosa a partire da questa estate.

Milan, sondati diversi profili per il pacchetto difensivo

Le cessioni sono sicuramente un tema importante che condizioneranno notevolmente il mercato del Diavolo, ma al netto degli addii, Fonseca ha già ben in mente alcuni acquisti.

La difesa sarà il reparto che subirà più modifiche: sulle fasce gli attuali titolari Theo Hernandez e Calabria restano un interrogativo, considerate le voci di mercato che li vedono lontano da Milano, e per sostituirli il tecnico portoghese starebbe pensando a uno tra Emerson Royal del Tottenham, Wolf a parametro zero e Tiago Santos del Lille per la corsia di destra e a Dorgu del Lecce o Miranda a parametro zero per la corsia opposta.

Più complessa la situazione legata ai centrali: Kjaer ha già salutato i tifosi, mentre Thiaw e Kalulu non sembrano convincere molto Fonseca, che a Tomori vorebbe affiancare uno tra Buongiorno, Lacroix del Wolfsburg, Brassier del Brest, Ito dello Stoccarda e Hummels, col quale ci sono già stati dei contatti preliminari.