A San Siro l’arbitro Fourneau ha appena fischiato la fine del match Milan-Torino. La gara, valida per la trentesima giornata di Serie A Tim, si è conclusa con il risultato di 3-1. In gol nel primo tempo Tomori per il Milan (36′) e Simeone per il Torino (44′). Nella ripresa il Milan piazza due gol in 2 minuti, Rabiot (54′) e Fofana (56′).

Con il risultato di oggi, in attesa delle altre gare, il Milan in classifica è piazzato al secondo posto con 63 punti, mentre il Torino è in 14esima posizione con 33 punti.

Milan-Torino, il tabellino

Il primo tempo è stato molto entusiasmante a San Siro, con entrambe le squadre che hanno creato numerose occasioni. A trovare per primo la via del gol è stato il Milan con Pavlovic al 36′. Al 44′ il Toro trova il gol del pareggio con Simeone. Su tiro di Vlasic, Maignan devia sul palo, rimpallo e tap in vincente dell’ex Napoli. Al termine della prima frazione di gioco la gara è sull’1-1.

Il secondo tempo vede il Milan partire in accelerata, passano pochi minuti e i rossoneri trovano il gol con Rabiot al 54esimo. Azione che nasce con un passaggio filtrante di Modric, assist di Pulisic e tocco sotto porta di Rabiot che insacca la porta di Paleari. Neanche il tempo di riprendere il gioco che la formazione di Max Allegri trova il 3-1 con Fofana. Assist del neo entrato Athekame che serve il francese in area che poi con un destro batte Paleari. Simeone diverse volte vicino al gol, anche al 67′, ma Maignan continua a dire no. Verso l’ultima parte della gara entrambe le formazioni provano a mantenere un gioco più pulito e preciso. Il Torino prova a creare occasione per accorciare le distanze. All’81’, con controllo VAR, Fourneau affida un calcio di rigore al Toro. Sul dischetto Vlasic, che accorcia le distanze: 3-2. La partita a San Siro termina con 3-2. I rossoneri con la vittoria di oggi riescono a tenere il passo sull’Inter.

MILAN, (3-5-2): Maignan – Tomori (46′, Athekame), De Winter, Pavlovic – Saelemaekers (90′,+1′, Odogu), Fofana (69′, Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi – Fullkrug (70′, Nkunku), Pulisic (77′, Gimenez). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Nkunku, Gimenez.

TORINO, (3-4-1-2): Paleari – Coco, Ismajli, Ebosse (89′, Kulenovic) – Pedersen, Gineitis (74′, Casadei), Prati (64′, Ilkhan), Obrador (89′, Nkounkou) – Vlasic – Simeone, Zapata (64′, Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Lazaro, Nkounkou, Maripan, Tameze, Ilkhan, Kulenovic, Casadei, Ilic, Anjorin, Biraghi, Adams.

Reti: 36′, Pavlovic (M); 44′, Simeone (T); 54′, Rabiot (M); 56′, Fofana (M); 82′, rig. Vlasic (T).

Ammonizioni: 9′, Tomori (M); 82′, Pavlovic (M); 90’+3′, Ilkhan (T).

Espulsioni: –