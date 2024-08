Dopo la stagione dello scorso anno, il Milan vuole dimenticare le partite fatte con Pioli e tornare a lottare per lo Scudetto, come già detto da Fonseca. Cambia l’allenatore ma il Milan resta quello a eccezione di Chukwueze e Morata davanti. Solito 3-5-2 per il nuovo Torino di Vanoli. La gara di San Siro delle ore 20:45 andrà in onda su Dazn.

Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

Squalificati: nessuno Indisponibili: Florenzi, Sportiello

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Linetty, Lazaro; Ché Adams, Zapata. All. Vanoli

Squalificati: nessuno Indisponibili: Schurrs, Vlasic