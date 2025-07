Milan, trattativa congelata per Pubill | L’esterno a un passo dal Wolverhampton

Milan, Pubill scivola verso la Premier League

Il Milan vede allontanarsi uno dei nomi in cima alla lista per la fascia destra. Come riferito da Fabrizio Romano, il Wolverhampton ha mosso i passi decisivi per assicurarsi Marc Pubill, giovane terzino dell’Almeria, ritenuto uno dei profili più interessanti tra i laterali emergenti in Europa. I contatti tra gli inglesi e il club spagnolo hanno subito un’accelerazione, e l’intesa ora è vicina.

Il Milan aveva seguito da vicino l’evolversi della situazione, con valutazioni tecniche e mediche approfondite e la consapevolezza che attorno al giocatore stesse crescendo l’interesse di altri club. La soglia dei 15 milioni, inizialmente ritenuta sostenibile, rischia ora di essere superata proprio dall’offerta inglese.

Pubill avrebbe rappresentato una pedina preziosa in un progetto che mira ad alzare qualità e fisicità sugli esterni. Il Milan, che resta attivo su più fronti per rinforzare entrambe le fasce, dovrà ora orientare altrove la propria attenzione. Il mercato resta aperto e imprevedibile, ma la sensazione è che per Pubill si stia scrivendo l’epilogo della pista rossonera.