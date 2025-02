Il mercano invernale del Milan è stato uno dei migliori sulla carta e sul campo. Ieri sera il nuovo Diavolo è sceso in campo contro la Roma ed è stata una passeggiata per i rossoneri. La formazione di Conceição ha dimostrato di essere più forte e solida e di poter tornare competitiva.

Milan, San Siro si stropiccia gli occhi dopo le giocate dei nuovi arrivi

L’effetto mercato si era già visto da lunedì, i tifosi avevano accolto con piacere le mosse della società. In tre giorno sono stati venduti 12mila biglietti, circa 4mila al giorno. L’entusiasmo dei tifosi è continuato anche dentro allo stadio, quando hanno accolto a gran voce i neo acquisti. I tifosi avrebbero voluto vederli dall’inizio, ma il tecnico portoghese si è affidato ad una sindacale di prudenza.

Dopo una non breve attesa, dopo 60 minuti di gioco, l’allenatore del Milan manda in campo i nuovi arrivato, così il sogno di San Siro si è avverato in soli dodici minuti, quando Gimenez ha riprovato l’assistenza sul filo del fuorigioco, che stavolta gli è riuscita e ha mandato Joao Felix in gol. Al Milan è bastata una doppietta dell’inglese Abraham e il primo gol del portoghese (assist di Gimenez) stendono i giallorossi a cui non basta Dovbyk. Ora la vincente di Inter-Lazio.