Milan, tutto su Koné: arriverà solo con delle cessioni

Come riportato questa mattina dal “Corriere della Sera”, il Milan punta ad un altro acquisto negli ultimi giorni di mercato estivo. Si tratterebbe del centrocampista del Borussia Mönchengladbach, Manu Koné, classe 2001.

Milan, nuovo regalo per Fonseca?

I rossoneri, però, devono fare alcune cessioni per fare spazio in rosa prima di tentare l’attacco al giovane francese, che ha recentemente vinto una medaglia d’argento con la Francia alle Olimpiadi. Tra gli uscenti figurano Tommaso Pobega e Yacine Adli, che non sono stati convocati da Paulo Fonseca per la prima partita di campionato contro il Torino per motivi tecnici. Per ora, però, entrambi i giocatori bloccano una possibile vendita.