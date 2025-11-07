Milan verso Parma: i dubbi di Allegri e le condizioni dei giocatori

Il Milan continua la risalita alla testa della classifica e, dopo il successo sulla Roma, la formazione di Allegri si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta di Parma con qualche dubbio di formazione visti anche i tanti infortuni.

Milan, dubbi e incertezze per il match di Parma

Il tecnico toscano, in piena emergenza attacco, è costretto all’utilizzo di Nkunku al fianco di Leao. Le scelte sono ridotte allo stremo considerando gli infortuni anche se Pulisic torna in panchina. In difesa, con qualche dubbio in più, Tomori potrebbe vincere il ballottaggio con De Winter anche se l’inglese non ha ancora smaltito del tutto i suoi problemi fisici, ma la sensazione è che stringerà i denti come accaduto nel finale contro la Roma.

A centrocampo scalpita Loftus-Cheek, il giocatore spera di strappare una maglia da titolare. Dopo aver recuperato bene, il giocatore potrebbe essere preferito a Ricci, anche se quest’ultimo sta crescendo bene in rossonero. Infine per Max Allegri anche un altro ballottaggio sulle corsie: chi scegliere tra Bartesaghi ed Estupinan a sinistra? Così come l’inglese, anche l’ecuadoriano punta a recuperare un posto da titolare dopo l’infortunio. Per il tecnico del Diavolo non sarà semplice scegliere, la formazione contro i Ducali è ancora un tabù. Intanto Pulisic torna in panchina, potrebbe giocare qualche spezzone della gara, Rabiot e Gimenez ancora ai box.